Jürgen Ligi Kadai taandumisest: erialal pädevad inimesed selle valitsusega kokku ei klapi

«Aeg näitab, mitu ametite juhti (Jüri) Ratase üle elab. Muster on, et erialal pädevad inimesed selle valitsusega kokku ei klapi. Kulisside taha kõiki detaile ei näe, aga ilmne ambitsioon kriisi kuritarvitada oli see, millele Terviseamet pidevalt jalgu jäi. Ometi oli just meditsiini pool ainus, mis kriisis toime tuli,» kirjutab Jürgen Ligi sotsiaalmeedias.

Ligi tuletab meelde, et kui ministritel tuli pähe sõna masstestimine, oli just Kadai see, kes ütles, et see ei tähenda midagi. «Korraga kõiki testida pole võimalik ja seegi saaks anda ainult mingi seisu, mis on ajutine. Selleks pole olnud ka lihtsalt vahendeid, ometi oleme maailma kõige testitumaid rahvaid niigi.»

«Kui ministrid avastasid kiirtestimise ja tahtsid riigile kaela määrima seda, hakkas taas amet, koos arstidega muidugi, vastu, sest selle tulemused saaksid kaugelt liiga vigased. Sel hetkel oli selge, et sellist solvangut ei unustata,» kirjutab Ligi.