Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eesti kõige suuremat mahekasvatajat OÜ Lõhmuse Mahetalu, mille põldudel valmib üle kümne protsendi mahemaasikatest, kimbutab tööjõupuudus. Laupal mahetalu pidav Janno Lõhmus ei jõua maasikakaste veel turule väljagi panna, kui juba lookleb pikk järjekord inimestest, kes Eesti mahemaasikaid osta soovivad. Pole aga kedagi, kes marjad põldudelt üles korjaks. See mure on tuttav ka teistele Järvamaa maasikakasvatajatele.

* Järva vald saab riigilt koroonaviiruse eriolukorra toetuseks investeeringute tarvis 550 000 eurot, sellest pisut väiksema summaga toetab riik kohalike teede korrastust. Järva vallavanem Rait Pihelgas ütles, et riigihaldusministri määrusega kohalikele omavalitsusele ette nähtud toetusraha kättesaamiseks tuleb vallal 12. septembriks esitada investeeringuobjektide nimekiri, kus praegu on 11 objekti.

* Eelmisel nädalal jõudis Järva-Jaani vanatehnika varjupaika kümmekond aastat Tallinnas linnaliine teenindanud lõõtsbuss Volvo Säffle 2000. Vastutasuks võtsid linnatranspordi mehed kaasa väärika Ikaruse, et hakata seda tasapisi museaaliks putitama.

* Paidelane Enno Rõõs oleks pidanud üleeile saama Lions Eesti piirkonna kuberneri keti kaela Singapuris klubi ülemaailmsel kongressil, kuid koroonaviiruse tõttu oli nimetati ta ametisse kodulinnas. Rõõs tunnistas Paide Vallitornis olnud üritusel, et tegelikult on ta klubi ülemaailmsele presidendile Jung-Yul Choile vande juba andnud. See juhtus teisipäeva esimestel tundidel veebikaamera ees seistes.