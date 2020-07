Terviseeksperdid: Eesti on koroonakriisiga hästi toime tulnud

«Õige algus on pool võitu, kõiki need otsuse meetmed, on see ürituse keelud, on need liikmispiirangud, on need ka rahalised toetused. Kriisi tagantjärele õppetund ongi võib-olla see, et kui meil on küllalt raske prognoosida, kui suureks võib kriis minna üle maailma, siis on mõistlik võtta seda tõsiselt,» rääkis minister.