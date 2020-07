Galerii ⟩ USA õhuvägi tutvustas Ämaris võimsat MQ-9 Reaper drooni

«Ämaris praegu baseeruvad USA õhuväe droonid on järjekordne hea näide sellest, kuidas NATO-liikmelisus ja tihedad liitlassuhted pakuvad Eestile võimeid, mis on vajalikud Eesti kaitsmiseks, kuid mida me ise ilmselt kunagi ei suudaks välja arendada. Samuti on see märk meie enda õhuväe kõrgest tasemest, et suudame Eestis kohapeal tagada sellise keerulise sõjatehnika tegutsemiseks vajalikku toetust,» ütles president Kaljulaid, kes kohtus Ämaris ka Balti õhuturbemissioonil osalevate Prantsuse õhuväe üksusega ning lennubaasi ja õhuseiredivisjoni teenistujatega.

Droonide võimekusest ja ülesannetest andis külalistele ülevaate Ameerika õhuväe esindaja brigaadikindral Jason Hinds. «Kuna Poolas, kus me tavapäraselt paikneme, on hetkel käimas lennuraja ehitustööd, siis me küsisime abi oma NATO liitlastelt ning Eesti, nagu alati, oli kohe nõus meid Ämari lennubaasis võõrustama. Me oleme siin palju käinud ning iga kord on lennubaasi personal olnud ääretult abivalmis ja sõbralik ja me oleme selle eest väga tänulikud,» ütles brigaadikindral Hinds.

Õhuväe ülem kolonel Rauno Sirki sõnul on koostöö Ameerika Ühendriikidega tihe ja tulemuslik. «Lisaks sellele, et ameeriklased lendavad üsna tihti erinevate õhuvahenditega Eesti õhuruumis, on nad suurel määral panustanud ka kaitseväe ja õhuväe taristusse. Samuti saime tänu USA-le eelmisel aastal juurde kaks transpordilennukit,» ütles kolonel Sirk.

USA MQ-9 Reaper droonid on Poolast õhuoperatsioone täitnud alates 2018. aasta maist. Operatsioonide eesmärk on stabiliseerida ja tugevdada regiooni julgeolekut ning tugevdada suhteid NATO liitlaste ja teiste Euroopa partneritega. Varem on sama üksuse droone paigutatud ka Rumeeniasse.

Eestisse saabusid droonid juuni keskel ja jäävad siia juuli lõpuni.