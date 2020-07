Helme: opositsiooni poliitiline show ei pane valitsust töölube pikendama

Reformierakonna juhi Kaja Kallase sõnul peaks valitsus pikendama koroonakriisi alguses Eestis viibinud kolmandate riikide töötajate töölubasid aasta lõpuni, vastasel juhul satuvad kriisi mitmed sektorid, näiteks piimandus.

«Ma ei kujuta ette, mida riigikogu ühe erakorralise istungiga peale arutamise teha saakski,» lausus Helme valitsuse pressikonverentsil.

«Selleks, et ükskõik, millist seadusemuudatust teha, on vaja rohkem istungeid. Pean seda suureks poliitiliseks show´ks, mitte sisuliseks ettepanekuks, millega tegeleda. Kui kevadel oli arutelu all selle pikenduse tegemine, siis me olime üldse igasuguse pikendamise vastu. Raskete vaidluste tulemusel jõudsime kokkuleppele, et kolm kuud ja natukene peale ehk 31. juulini on see pikendus, mille jooksul ettevõtjad peavad leidma endale lahenduse. Tuletan meelde, et tol hetkel oli täiesti selgusetu, kuhu suunas läheb viirus ja kui pikalt meil sulgemine toimub. Meil ei ole mingit kavatsust seda kuupäeva pikendada.»

Veidi varem oli Helme samal teemal sõnanud: «Mais, juunis ja juulis oli ettevõtjatel aega kohaneda. Kui 53 000 Eestis oleva töötu seast pole leitud endale piisavalt tööjõudu, siis pole mu arvates piisavalt püütud.»

Ka peaminister Jüri Ratas ei olnud sellest ettepanekust just suuremas vaimustuses. «Ma arvan, et parim põhimõte on see, kui me suudame minna normaalse elurütmi juurde tagasi. Täna teame seda, et Euroopa liidu soovituse kohaselt, kui me täiesti tavarütmi juurde tagasi minna ei saa, on olemas teatavad leevendused ja võimalused koos usaldusmeetmetega, mida saab rakendada. Olgu nendeks välisüliõpilased, põllumajandustöötajad, hooajatöötajad.