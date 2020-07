GALERII ⟩ Sõõrumaa alustas Patarei vangla jalutusbokside lammutamisega

Sõõrumaa sõnul on ängi ja valu tekitanud müüride lammutamine omamoodi sümboolne hoop. Samas usub ta, et Patarei Merekindlusest saab omamoodi vabaduse sümbol. «Avame sajandeid suletud Patarei Merekindluse külastajatele ja teeme kõik selleks, et inimesed soovivad siia tulla ja toredasti aega veeta,» ütles ta.