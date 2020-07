Riigikogu toetusrühm dalai-laama juubeli eel: ärme vahetame ühiseid põhiväärtuseid kiire kasumi vastu

Pöördumine kutsub üles mõtlema dalai-laama juubelil meie ühiste põhiväärtuste üle ning mitte vahetama neid kiire kasumi vastu. Pöördumises rõhutatakse, et enne äriliste suhete loomist tuleks uurida ja aru saada, kuidas on lood inimeste elementaarsete õigustega partnerriigis ning kui väärtusnõudmised on vildakad, mitte selliste riikidega ükskõik milliseid tehinguid sõlmima.