IAEA: radiatsioonitaseme tõusu Eestis põhjustas seni tuvastamata tuumareaktor

Eesti, Soome ja Rootsi registreerisid eelmisel nädalal ruteeniumi, koobalti ja tseesiumi isotoopide tavapärasest veidi suurema kontsentratsiooni. Kolm riiki kinnitasid seejärel, et nende territooriumil pole ühtki tuumaintsidenti aset leidnud. Sama kinnitasid IAEA-le veel enam kui 40 organisatsiooni liikmesriiki.

IAEA teatas reedel, et isotoopide tavapärasest veidi suurem kontsentratsioon õhus on ilmselt põhjustatud tuumareaktori tööst või reaktori hooldusest, mille puhul võib eralduda vähesel määral radioaktiivseid aineid.

Tuumaagentuuri teadaandes märgitakse, et kiirgusallika asukohta pole seni kindlaks tehtud. «On ebatõenäoline, et intsident on seotud tuumakütuse ümbertöötlemise, tuumajäätmete ladustamise või radioaktiivse aine kasutamisega tööstuses või meditsiinis,» teatas IAEA.