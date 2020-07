Rahvastikuminister hakkab uurima väliseesti kogukondi

«Eesti jaoks on oluline iga eestlane, olenemata sellest, kas ta elab Eestis või võõrsil. Selleks, et oma väliskogukondi paremini tunda ning aidata neil hoida sidet Eestiga, et nad saaksid meie elu paremaks kujundamisel aktiivselt kaasa rääkida, peame neid tundma. Väliseesti kogukondade mitmekesisus ja elujõulisus näitab, et väike aga samas tugev eesti keel ning kultuur on elujõulised,» nentis Solman.