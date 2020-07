NATO luure- ja julgeoleku valdkonna juht külastab Eestit

Mitmepäevase visiidi eesmärk on lähemalt tutvuda Eesti ja Balti regiooniga ning saada ülevaade piirkonna julgeolekuohtudest.

«Eesti jaoks on oluline, et NATO suuremas julgeolekukeskkonna analüüsis ja hinnangutes on selgelt nähtaval meie regiooni eripärad. Kvaliteetne luure ja eelhoiatus loob eeldused Venemaa suunalt tulenevate ohtude ennetamiseks ja vajadusel tõrjumiseks,» lausus kantsler Prikk peale kohtumist.