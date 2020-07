Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige: umbes 75 protsenti maasikatest hävib

Saatejuht Margus Saar küsis Tõnissoolt arvamust opositsiooni kriitika kohta, et vastav otsus oleks pidanud tulema oluliselt varem. «Põllumees arvab sedasama, sellepärast et maasikakorjajad pidid siin olema kolm nädalat tagasi. Tänaseks on suur osa maasikapõldudest hävinud ja seetõttu on saagid palju väiksemad. Avamaadelt korjatakse kokku kuskil 25 protsenti, umbes 75 protsenti hävib, sest ei olnud korjajaid,» tõdes Tõnissoo ERRi uudistesaates.

Postimehele antud kommentaaris nentis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatusse kuuluv Tõnisoo, et valitsuse tänane otsus kolmandatest riikidest pärit tööjõudu taas Eestisse lubada väärib siiski kiitust.

«Valitsuse otsus on väga hea otsus. Põllumeeste poolt sügav kummardus. Seda otsust ootasime juba pikkisilmi ning mitu kuud,» sõnas Tõnissoo.

«See oli väga oodatud otsus, et piir avatakse neile, kellel on juba need lühiajalise töötamise registreeringud tehtud ja ootasid piiri taga. Nüüd need töötajad, kes on saanud pikenduse, võivad minna vahepeal koju puhkama. Sellisena me kujutasimegi lahendust ette.

Kuid siin on veel üks konks: me soovime teada rakendusmääruse täpseid sätteid ehk kuidas seal kirjas on. Ma ei ole veel näinud, kas jätkub täpselt see tähtaegade süsteem, mis kehtis varem välismaalaste seaduses. Ehk lühiajaline töötaja võis töötada 12 kuud 15 kuu jooksul ning hooajaline töötaja võis töötada 9 kuud 12 jooksul. Siin on mul veel küsimärk, kas see täpselt nii veel jätkub. Seda rakendussätet tahaks näha veel enne lõpliku heakskiidu andmist (tänase otsuse järgi võib kuni 2022. aasta 30. aprillini Eestis hooajatöötajana töötada kuni 180 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul - toim.).»