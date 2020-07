Kohus mõistis piiril altkäemaksu anda tahtnud välismaalase süüdi

30. juunil kavatses Narva piiripunktis piiri ületada 33-aastane Venemaa kodakondsusega mees, kes pidi Tallinnasse tööle minema. Dokumentide kontrollimisel selgus, et ta ei saatnud eelnevalt piiriületuse eritaotlust, mis praegu on kohustuslik esitada enne Eestisse sisenemist. Piirivalvurid saatsid ta tagasi Venemaale, et vormistada nõuetekohane dokument. Selle asemel aga otsustas mees pakkuda piirivalveametnikule altkäemaksu. Juhtum päädis sellega, et ametnikud pidasid ta kinni kinni ning tema suhtes alustati kriminaalmenetlust.