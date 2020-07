Soome terviseamet: Tallinki laeval võis levida koroonaviirus

THLi teatel on neile teada mitu kaasust, kus inimene on viibinud kruiisilaeval ja pärast reisi saanud koroonaviiruse diagnoosi. «Reeglina on need isikud vältinud pardal liikumist ja rahvamassi, mistõttu on nende kokkupuude teiste isikutega olnud piiratud ning lähikontaktsed tuvastatud ja pandud karantiini,» teatab THL.