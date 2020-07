Siseministeerium toetab Euroopa politseipartnerluse tugevnemist

Saksamaa on EL-i nõukogu eesistujana seadnud eesmärgiks Euroopa-ülese politseipartnerluse loomise, mis peaks tagama, et kõikide liikmesriikide politseinikele on tagatud reaalajas juurdepääs tööks vajalikule teabele ka siis, kui see info asub teises liikmesriigis. Osaliselt on politseipartnerluse idee ajendatud Covid-19 pandeemiast, mis tõestas, kui oluline on erinevate osapoolte vahel toimiv infovahetus, teatas ministeerium pressiteates.