Keskkonnaamet soovitab hiidnälkjaid hävitada, kuid riiklikku tõrjet ei plaani

Keskkonnaamet kaitsekorralduse spetsialisti Britta Kalgani sõnul puudub riigil võimekus teha tõrjet, sest Lusitaania teeteod tegutsevad eraaedades ning öösiti. «Seetõttu on ka tõrje tegevuskava koostamine väga keeruline. Kohustus langeb pigem maaomanikele,» nendib Kalgan «Reporterile» antud kommentaaris.

Siiski on pahalastega võitlemine tema sõnul vajalik. «Soovitame nad kindlasti hävitada, sest tegu on invasiivse võõrliigiga, kes paljunevad palju kiiremini kui kohalikud liigid,» räägib ametnik.

Üheks parimaks meetodiks nälkjate tõrjumiseks on nad kokku korjata ja neile peale valada kuum vesi.

Taimekaitsespetsialist Pille Hermann ütleb, et Lusitaania teeteod on Eestisse toodud Vahemeremaadest. «Nad tulid koos istikute ja lilledega, mida aedadesse istutatakse. Lusitaania teeteod on ka üsna valimatud tegelased: mis vähegi süüa kannatab, seda nad ka söövad. Olgu need siis dekoratiivtaimed või köögiviljad. Samuti ei ütle nad ära ka maasikatest,» teab Hermann.

Tema sõnul on hiidnälkjate rohkus tingitud paljunemisvõimest. «Nad on head sigijad: mõlemad isendid on võimelised munema. Üks isend võib muneda kuni 400 muna ja ühe suvega võib neil olla mitu põlvkonda järglasi.»

Looduslikku vaenlast nälkjatel ei ole. Nende mune söövad siilid ja linnud, kuid täiskasvanud olendeid ei soovi keegi.