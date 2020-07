Flixbus alustab reise Baltikumist 16. juulil

Flixbusi uued liinid väljuvad Tallinnast, Riiast, Vilniusest ja Kaunasest. Sihtkohtade seas on nii Varssav kui ka Berliin, teatas ettevõte.

Flixbus pakub turundust ja müüki, busside haldamise eest vastutavad kohalikud partnerid. Baltikumis on Flixbusi äsja avatud liinide peamiseks transpordipartneriks Leedu bussiettevõte Ollex. Uut liini Vilniusest Berliini läbi Varssavi haldab Poola koostööpartner Zak Express.

Flixbus on rakendanud mitmeid ettevaatusabinõusid ja täiendanud reisijatele mõeldud ohutuseeskirju. Muu hulgas kehtib reisijatele ja juhtidele kohustus katta bussi sisenedes ja sõidu ajal suu ja nina ning bussi sisenemisel kasutatakse kontaktivaba piletisüsteemi ja dokumendikontrolli.

Lisaks kehtib reisijatele kohustus desinfitseerida bussi sisenemisel käed, seejuures on kätepuhastusvahendite olemasolu garanteeritud vedaja poolt. Bussi võib siseneda vaid tagaukse kaudu ning sisenemisel tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Sõidukeid desinfitseeritakse pärast igat reisi. Lisaks ülalnimetatud reeglitele on reisijad kohustatud järgima kohalikke seadusi ja ennetusmeetmeid, mis on kehtestatud riigis, kus nad asuvad.