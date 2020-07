GALERII ⟩ Tapal vahetus Taani kontingendi üksus

«Mina olen Eestis teenitud ajaga väga rahul – kuigi ka meile seadis ülemaailmne pandeemia oma piiranguid, saime me vajalikud tegevused harjutusaladel ellu viia: õppisime sõdimist talvistes tingimustes, võitlemist nii hoonestatud alal kui ka metsades,» ütles Taani kontingendi ülem kolonelleitnant Tommy Kjaer kaitseväe peastaabi vahendusel.

Peaaegu kolmandik Vidari kompanii koosseisus Eestisse teenima tulnud kaitseväelastest olid siin ka 2018. aastal. «Mina olin toona rühmaülem. Elasin samas kasarmus, magasin samal korrusel ning minu kabinet asus üle koridori. Seega Eestisse tulek on nagu koju naasmine,» ütles Vidar kompanii ülema abi kapten Jacob.

Skandinaavia mütoloogias on Vidar tähtsaima jumala Odini poeg, kelle peamiseks tegevuseks oli enesetreenimine Ragnarögiks, ehk maailmalõpule eelnevaks lahinguks. «Ka meie kompanii harjutab selleks, et olla Ragnarögiks valmis. Et vajadusel oleksime meie piisavalt tugevad maailma lõpu ära hoidmiseks,» lisas kapten Jacob.