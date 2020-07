Ida-Viru sünnipäeval nakatus veel kaks inimest

Koos Covid-19 sümptomitega Venemaalt pärit kaugsõiduautojuhiga osales Narva-Jõesuus sünnipäevapeol 12 inimest. Kokku on neist viis nüüd andnud positiivse testi, kuid terviseameti sõnul ei pruugi see number lõplik olla.

Ühel juhul toimus nakatumine töökohal ja inimene oli juba varasemast kontaktsena jälgimisel. Ühel juhul tuvastati nakatumine enne patsiendi plaanilist operatsiooni. Veel üks inimene nakatus peresiseselt. Tänane riiki sisse toodud juhtum on pärit Soomest. Kahel juhul on nakatumise päritolu veel teadmata.

9. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kolm inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Neljapäevaks on haiglates lõpetatud 391 Covid-19 haigusjuhtumit 378 inimesega.

Neljapäevase seisuga on tervenenud 1889 inimest. Neist 1427 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 462 inimese puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.