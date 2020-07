Tartu Ülikooli osalusega konsortsium sai suure rahastuse

Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura ütles pressiteate vahendusel, et on uhke selle üle, et Tartu Ülikool osaleb niivõrd tugevate Euroopa ülikoolide võrgustikus. «Meil on oma partneritelt palju õppida, samas saame uue Euroopa parima ülikoolina anda kindlasti ka ise suure panuse,» lisas Puura.