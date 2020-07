Otse Postimehest ⟩ Priit Hõbemägi on valmis minema kultuurikomisjoni vastu kohtusse

«Mind on sellisena sinna vastu võetud ja ma ei ole midagi varjanud. Mul on õigus pöörduda otse riigikohtusse. Ma ei taha seda teha, aga kui tunnen, et mulle tehakse ülekohut, siis olen sunnitud seda tegema,» hoiatas ta.

Hõbemägi pöördus oma juriidilise esindaja poole, kes koostas talle vastava seisukoha. «Põhimõtteliselt väljendab see seda, mida olen juba rääkinud – mul ei ole huvide konflikti. Ma olen lojaalne ja seadust kohaldatakse minu puhul ebaõiglaselt,» lausus ta.

Hõbemägi loodab, et kultuurikomisjoni esimees Aadu Must suudab segaduse lahendada ja tavapärane töö jätkub. Postimehel ei õnnestunud Mustalt lisakommentaari saada.

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann kuulis kultuurikomisjoni probleemi püstitusest rahvusringhäälingu juristi kaudu. «Küsimus ei ole ainult Kuku raadio saates, vaid ka selles, et tal on aktsiad Ekspress Grupis, seega ta kuulub ka Ekspress Grupi omanike hulka,» kinnitas ta. «Kuku raadio kuulub Postimees Gruppi ja põhjusel, et sinna kuulub ka televisioon (Kanal 2 - toim) ning Postimees ise teeb veebitelevisiooni, siis see komplitseerib asjaolu. Siin nähakse huvide konflikti,» selgitas Veidemann. Nõukogu esimees lisas, et Hõbemägi pääseb avalik-õigusliku ringhäälingu nõukogu liikmena ligi ERR-i majasisesele informatsioonile. «Küsimus on selles, et kuivõrd võib segada tema käsutuses oleva informatsiooni kasutamine Kuku raadio saate tegemist,» lausus Veidemann ja nentis, et rahvusringhäälingu toimimist puudutavad informatsiooni võib konkureeriv äri ära kasutada. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogusse kuuluvad Rein Veidemann, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Marika Tuus-Laul, Jevgeni Ossinovski, Valdo Randpere, Urmas Reitelmann, Peeter Espak, Viktor Trasberg ja Priit Hõbemägi.

Hõbemägi kinnitas, et rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks saades olid kõik asjaolud komisjonile täpselt teada. «Ma olen «Keskpäevatundi» juhtinud kaua, juba 13 aastat. See on staažikas saade, mis on mulle väga huvitav ja põnev ajakirjanduslik töö. Seda teadsid nii riigikogu kultuurikomisjoni kui ka riigikogu liikmed. Kultuurikomisjon kinnitas mu kandidaadiks, esitas riigikogule ja riigikogu kinnitas mu ja kõik oli hästi,» sõnas ta.

«Korraga tekkis tagantjärele mingisugune probleem. See, et mind on vastu võetud ja kinnitatud ning olen rahvusringhäälingu nõukogus tööl, näitab, et tegu ei ole mitte põhimõttelise asjaoluga, vaid poliitilise intriigiga, mille juured peituvad võib-olla kultuurikomisjonis,» arvas saatejuht.

Hõbemägi näeb olukorras olulist probleemi. «Riigikogu komisjon ei saa hakata jooksu pealt muutma neid tingimusi, mis on seaduses täpselt ette nähtud. Hilisemates diskussioonides õigusosakonnaga on selgunud, et inimene, kes on rahvusringhäälingu nõukogu liige, võib küll käia teistes meediakanalites, aga ta ei tohi olla saatejuht. Kohe alguses oleks pidanud ütlema, et see on probleem. Nüüd on hilja hakata nutma hakata,» arvas ta.

Ajakirjanik leidis, et saatejuhi amet on ülemüstifitseeritud. «See näitab mõtlemist, mis pärineb aegadest, kus miilits istus juures ja siis saatejuht oli nagu jumal taevas, kelle tekstid loeti KGB poolt üle,» selgitas Hõbemägi.

Tallinn. 10JUL20. Priit Hõbemägi otsesaates Otse Postimehest. Saatejuht Toomas Kask. Foto: Erik Prozes, Postimees FOTO: Erik Prozes

Kultuurikomisjon ei ole Hõbemäe hinnangul selles küsimuses olnud järjepidev. «Näiteks oli aeg, mil (endine - toim) rahvusringhäälingu nõukogu liige Mart Luik käis samal ajal Kuku raadios rääkimas ja sai raadiost sel perioodil tasu. Tema puhul ei tekkinud kultuurikomisjonil küsimusi,» tõi ta välja.