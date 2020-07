Terras, Mikser ja Ansip valiti tehisintellekti erikomisjoni

Välissekkumise ja väärinfoga tegeleva erikomisjoni ülesandeks on muu hulgas uurida, kuidas välissekkumine mõjutab demokraatlikke valimisi. Komisjon peaks kaardistama valdkonnad, kus on vaja kehtestada selged reeglid sotsiaalmeediaplatvormidele ning panustama hübriidohtude vastu võitlemisse.

Igas erikomisjonis on 33 liiget, all- ja uurimiskomisjonides 30 liiget. Uute komisjonide liikmete nimekirjadega saab tutvuda siin .

Parlamendi kodukorra kohaselt on erikomisjoni ametiaeg kuni aasta. Uurimiskomisjoni ametiaeg on samuti kaksteist kuud ning seda võib pikendada kaks korda kolme kuu võrra. Allkomisjoni ametiaeg on tähtajatu. Eri-, all- ja uurimiskomisjonid ei saa seadusandlikke tekste vastu võtta.