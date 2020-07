Inimesed on tänavu investeerimiskelmidele kaotanud 1,5 miljonit eurot

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles ERR-ile, et aprill ja mai andsid lootust, et enam nii kergelt petuskeemide ohvriks ei langeta, kuid juuni tõestas jälle vastupidist.

«Juunis registreerisime mitu juhtumit, kus näiline investeerimine sai tegelikult alguse juba mitu kuud varem ning inimesed said nüüd aru, et tegemist on pettusega. Võimalik, et koroonaviiruse levikust tingitud majanduslik ebakindlus sundis inimesi oma rahaga ettevaatlikumalt ümber käima,» ütles Tambre.