Putin: sanktsioonidest tingitud tupikseis jätkub

«Minu jaoks on ilmne, et rahvusvahelise majanduse tupikseis jätkub, sest osa riike ei taha leppida sellega, et neile on tekkimas või juba tekkinud tõhusad üleilmsed võistlejad,» ütles Putin telekanalile Rossija 1 saatele «Moskva. Kreml. Putin» antud intervjuus.

Putini sõnul on kõikvõimalikud piirangud nagu tollitariifid, rahalised ja tehnoloogilised piirangud – rääkimata «pimedast sanktsioonide kehtestamisest» – mõeldud vaid selleks, et takistada võimalike rivaalide arengut.

«See tupikseis ja võitlus jätkub ning see mõjutab ka meid, aga olen kindel, et see mõju pole põhjapanev. Kuna meil on tohutu potentsiaal sisemiseks kasvuks, siis loodan, et me lahendame selle probleemi,» kõneles Venemaa president.