Haaveli suhtes käivitatud kriminaalmenetlused lõpetati

«Esimese menetluse raames selgitasime, et 1932. aastal sündinud naine laenas 41-aastasele naisele (Haavel-toim.) raha ning andis tema kätte oma pangakaardi. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati, et eakas naine laenas raha oma vabast tahtest, jõudumööda maksis laenaja talle võlga ka tagasi. Samuti tuvastati, et pangakaardi abil on kaardi omaniku teadmata tema arvel tehtud kaks tehingut, kummalgi korral 200 euro ulatuses. Eelnimetatud osas eraldati kriminaalasjast materjalid väärteomenetluse alustamise otsustamiseks,» märkis Soostar.