Jaapani kaitseülevaates kritiseeritakse Hiina desinformatsiooni

Raportis toodi näitena Hiina välisministeeriumi Twitteri-kommentaar, mille kohaselt võisid viiruse tuua Wuhani hoopis USA sõjaväelased. Samuti tõsteti esile väited, et Hiina rahvameditsiin võib viirust ravida.

Mis puutub Hiina tegevust vaidlusalustes vetes Ida-Hiina meres, siis öeldi raportis, et Hiina on «väsimatult püüdnud jätkata oma ühepoolseid katseid muuta status quo'd sunniviisiliselt Senkaku saarte ümbruse merel». Hiina nimetab neid saari Diaoyu saarteks.

«See on tõsine mureallikas,» märgitakse Jaapani kaitseülevaates ja lisatakse, et Hiinal on juba rohkem kui 30 aastat olnud suur, kuid läbipaistmatu kaitse-eelarve.