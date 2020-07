Helme vastus Kiigele: võrdõiguslikkuse projektid ei saa raha ka teistest allikatest

Rahandusministeerium toetus rahastamist lõpetades riigikontrolli märgukirjale, kus on osutatud, et hasartmängumaksust toetatakse valdkondi, mida on tõlgendatud ebakohaselt ning raha kasutatud sihtotstarbel, mida seadus ette ei näe.

Sellele viitab ka siseminister Helme: «Kes on öelnud, et neid [organisatsioone] peab rahastama? Kus see kirjas on, et neid peab rahastama? Lepingud lõpetatakse. Leping on olnud seadusevastane. Kuidas saab seadusevastane leping üldse kehtida?» küsis Helme ERRi raadiouudistele antud kommentaaris.

Sotsiaalminister Tanel Kiige hinnangul tuleb rahandusministeeriumi otsuse tulemusena kuluread lihtsalt ümber mängida. «Kui rahandusministeerium peab vajalikuks osa sotsiaalministeeriumi strateegiliste partnerite rahastamise katteallikaid muuta, siis tuleb vajaminev summa valitsuse reservist eraldada ja ette näha ka 2021. aasta riigieelarves,» ütles Kiik eile Postimehele. «Igatahes peab käimas olevate projektide rahastamine jätkuma,» lisas Kiik.

Helme sõnul pole sotsiaalministri jutt organisatsioonide õigustatud ootusest aga kohane. «Seda konsensust (rahastamise jätkumiseks teistest allikatest - toim) kindlasti ei tule. Mina ütleks, et maksumaksja õigustatud ootusi on petetud. Nendel organisatsioonidel tuleb see raha tagastada. Sellega ongi kogu lugu lahendatud,» sõnas Helme lõpetuseks.