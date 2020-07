Arvo Pärdi muusikamaja hea tahte saadik on Kristjan Järvi

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Rakvere linnal heameel teatada, et oma poolehoidu on väljendanud ka armastatud dirigent Kristjan Järvi, kes on nõustunud saama Arvo Pärdi muusikamaja hea tahte saadikuks, olles valmis levitama head sõna nii siin kui sealpool piiri.