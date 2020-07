Galerii ⟩ Linnavalitsus sõlmis Püha Birgitta Orduga kloostrivaremete kasutamise lepingu

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on koostöö orduga linnale väga oluline ja paljutähenduslik. «Tegemist on ajalooliselt püha paigaga, mille sakraalset tähendust tuleb hoida, kuid samas anda ka igapäevaselt inimestele võimalus selle külastamiseks. Meil on orduga ühised väärtused ja arusaam ajaloolise Pirita kloostri varemetepargi kasutamises ning tegevuste korraldamises,» ütles Kõlvart. «Sõlmitud koostöö on meile heaks teetähiseks, et ühiselt edasi minna. Meie kõigi eesmärgiks on hoida seda ajaloolist paika, et see pärand säiliks ka meie tulevastele põlvkondadele.»