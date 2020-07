Vaata järele ⟩ Eestil on võimalikuks teiseks laineks isikukaitsevarud olemas

Pressikonverentsil räägiti COVID-19 leviku hetkeolukorrast Eestis ning infektsioonikontrollist haiglates. Terviseamet kinnitas, et COVID-19 haigestumus on Eestis stabiilne.

Eesti testib Härma sõnul endiselt rohkem inimesi kui WHO soovitus on. Samuti rõhutas Härma WHO soovitusi vältida kontakti kehva ventilatsiooniga ruumides.

Kuivõrd Eesti hakkas isikukaitsevarude kogumisega varakult peale, siis potentsiaalseks teiseks laineks ollakse juba praegu laias laastus valmis. «Riik on teinud kõva tööd, et isikukaitsevahendeid varuda.Saime juba kriisi algul aru, et valukoht võib tekkida, kui maske oli vähe. Siis hakati varakult valmistuma, et sügiseks olla valmis. Sügiseks on valmisolek juba olemas, kuigi saab kõike parandada veel. Kui meid peaks tabama teine laine, siis saame sellele minna isikukaitsevarudega vastu.»