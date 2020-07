Otse Postimehest ⟩ Kaubanduskoja hinnangul ei ole töölubade kvoot enam põhjendatud

«Toona oli meil majanduses kardinaalselt teistsugune situatsioon ja seoses kolmandatest riikidest pärit töötajatega ka hoopis teised hirmud. Arvestada tuleb ka, et toona ei olnud me Euroopa Liidus,» selgitas ta.

«Tõsi, oleme teinud riigina erandeid näiteks tippspetsialistidele, idu- ja IT-ettevõtetele, aga julgen väita, et tööstussektorist läheb näiteks 95 protsendi ulatuses kindlasti selle 1300 inimese hulka, kes on siin kvoodi alusel,» põhjendas kaubanduskoja juht.

«Kui ettevõtja on püüdnud Eestist töölisi leida ja Töötukassa seda kinnitab, et Eesti-siseselt ei ole võimalik sellist ametikohta täita ning lühiajaliselt ei ole samuti võimalik inimest koolitada, siis peaks ettevõtja saama rohelise tule, et leida inimene väljastpoolt Eestit,» lausus Palts.

«Täiesti aktsepteerime ka seda, et peaks olema teatav palgakriteerium. Näiteks tänane Eesti keskmine, mis on elamisloa puhul nõutud. Antud juhul on küsimus ka selles, kas palgakriteerium peaks olema universaalne Eesti keskmine (ehk see kehtiks sõltumata sektorist) või peaks olema sektoripõhine,» tõstis kaubanduskoja juht küsimuse ja lisas, et tema arvates oleks sektoripõhine palgakriteerium mõistlikum.