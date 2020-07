Erakondade reitingud: EKRE kaotas viimase nädalaga toetust

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,6, Keskerakonda 24,7 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 9. juunist 13. juulini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti kodanikku. Nädalaga muutus enim EKRE toetus, mis langes 1,3 protsendi võrra. Ülejäänud erakondade toetus püsib eelnevate nädalatega võrreldes samal tasemel.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9,1, Eesti 200 8,5 ning Isamaa 5,6 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,9 ja opositsioonierakondi 40,7 protsenti vastajatest.

Teadur Tõnis Mölderi sõnul jätkub erakondade reitingutes stabiilne periood ning võrreldes eelmiste nädalatega ei ole võimalik välja tuua olulisi kõikumisi. Ainsa suurema nihkena on viimasel ajal langustrendi näidanud EKRE toetus, mis on natuke enam kui 18 protsendilt mai keskel on langenud 15,6 protsendini juuli keskpaigas. Samuti on alates mai lõpust järjepanu kasvanud eelistuseta valijate osakaal, mis on hetkel ilmselt märk sellest, et suvel on üha enamatel inimestel poliitika tavapärasest vähem meelel.

«Mõne üksiku erandiga on olukord stabiilne ka spetsiifilistes valijasegmentides. Näiteks on naiste toetus kahele suuremale erakonnale ehk Reformile ja Keskile viimastel nädalatel natuke muutunud ning paariprotsendine ehk statistiliselt eristamatu vahe juunis on praeguseks kasvanud seitsme protsendini Reformierakonna kasuks. Samas on Reformierakond alates juuni algusest oluliselt kaotanud toetust kõige nooremas valijagrupis ehk kuni 24-aastaste hulgas. Samal ajal on sotsid nende hulgas oma toetuse aga kahekordistanud,» märkis Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.