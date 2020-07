Viiruse uue laine varaseks tuvastamiseks käivitatakse seiresüsteem

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et vaatamata haiguspuhangu taandumisele on oht viiruse leviku uueks laineks sügisel. «Peame suutma märgata võimalikult vara, kui Covid-19 on tagasi tulemas,» ütles Reps ja lisas, et mida varem ja täpsemini haigusele jälile saadakse, seda väiksem on kahju.

«Eesti teadlased panustavad sellesse mitmel moel, näiteks rahvastikupõhine testimine professor Ruth Kalda eestvedamisel ning nüüd kavandatav reovee uuring. Muu maailma kogemus näitab, et see on tõenduspõhine ja ka meie teadlased on seda varem kasutanud. Oleme teadlastele tänulikud ja loodame saada eelhoiatuse süsteemist võimalikult palju kasu,» selgitas Reps.

Haridus- ja teadusministeerium vahendas, et rahvusvaheline kogemus näitab, et reoveeproovidest on võimalik leida viiruse jälgi enne kliiniliste patsientide leidmist. Reovee seire annab varajast infot ka nakkuse piirkondliku leviku kohta.

Reoveeproove plaanitakse võtta kõigis maakonnakeskustes, lisaks veel mõnes suuremas linnas ning valitud kohtades, näiteks Tallinna lennujaamas ja sadamas, piiripunktides jms. Proovide kogumisel teeb Tartu Ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes linnade reoveepuhasteid käitlevad.

Seireuuring on plaaneeritud augustist detsembrini. Selle maksumus on 868 tuhat eurot.