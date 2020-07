Keskerakond ei saa keelatud annetuse ositi tagastamise võimalust

ERJK aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul polnud komisjonil juriidilist alust Keskerakonnale raha tagastamise osas erikohtlemist teha. Tarand selgitas, et raha tagastamise nõue on läbinud kolm kohtuastet ning otsuses on konkreetselt sätestatud, milline on raha tasumise tähtaeg.

«Otsuses on raha tagastamise nõue 30 päeva jooksul pärast ettekirjutuse jõustumist, mis on praeguseks läbi. Eeldame, et Keskerakond täidab ettekirjutusse ERJK järgmiseks koosolekuks, mis toimub augusti teisel poolel,» ütles Tarand BNS-ile.

Ta lisas, et Keskerakonnal on kaks aastat olnud teadmine, et ettekirjutuse täitmine võib muutuda aktuaalseks, ning oma majandusaasta aruannetes on nad märkinud, et vastav summa on olemas.

Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas ütles neljapäeval valitsuse pressibriifil, et olukorraga tuleb leppida. «Pole mõistlik minna kohtuteed, eks erakonnal tuleb pingutada,» andis Ratas mõista, et ettekirjutus täidetakse.

17. juunil jättis riigikohtu halduskolleegium rahuldamata MTÜ Eesti Keskerakond kaebuse ERJK ettekirjutuse peale kanda riigieelarvesse 110 100 eurot keelatud annetust. Riigikohtu hinnangul ei võimaldanud Keskerakonna 2014. ja 2015. aasta puudulik raamatupidamine veenduda, kust erakonna sularahakassast panka erakonna kontole viidud raha pärines.