Terviseamet hoiatab sinivetika eest juba mitmes Põhja-Eesti rannas

Kui eile hoiatati Kakumäe rannas vette mineku eest, siis tänaseks on ametil infot sinivetikate võimalikust levikust ka Randvere, Rohuneeme ja Leppneeme randades. Amet lisab, et teateid sinivetika leviku kohta on tulnud terve põhjaranniku ulatuses.

«Soovitame inimestel randa minnes jälgida vee seisukorda. Kui märkate, et vesi on muutunud tänu silmaga nähtavatele helvestele kollakas-roheliseks ja kogu kaldaäär on kaetud tiheda rohelise massiga, millel on kopituse lõhn, siis võib tegu olla sinivetikatega. Kui vee värvi muutvad helbed on nii väikesed, et vette pistetud oksal püsima ei jää, on sinivetika tõenäosus veel suurem.