EL-i riikide juhid otsivad kokkulepet Euroopa majanduse elavdamiseks

Ratas rõhutas, et Euroopa Liidu liikmesriikidel tuleb leida kiirelt kokkulepe majanduse elavdamise kava ja järgmise pikaajalise eelarve kohta. «Liikmesriigid ja Euroopa Liit reageerisid pandeemiale kiiresti ning laiaulatuslikult. Koroonaviirusega võitluse tõttu maailma sulgemisel on mõistetavalt majandusele suur mõju. Meie eesmärk on jõuda ülemkogu kohtumisel kiiresti parima kokkuleppeni, et saaksime elavdada Euroopa majandust ja taastada seeläbi meie inimeste heaolu,» sõnas peaminister, pidades oluliseks tugevdada Euroopa vastupanuvõimet võimalikule viiruse taaspuhkemisele, kiirendada majandusreforme ning aidata ellu viia digi- ja rohepööret.