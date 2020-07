Arvate, et kui olete kogu elu elanud Lasnamäel, ei pane teid enam miski imestama? Vale puha! Alati leidub midagi, mis suudab teid hämmastada, kui vana te ka poleks, kirjutab Limon. Selle kinnituseks on uus baar Nu Pogodi, mille läheduses asub legendaarne Palõtši Juures. Ja see on uus Lasnamäe sensatsioon!