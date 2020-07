Otse Postimehest ⟩ Swedbanki panid teise kvartali finantstulemused üllatuma

Samas ei tasu pangajuhi hinnangul liiga vara rõõmustada, sest kriis ei ole veel kaugeltki mitte läbi. «Kriisistsenaariumid ulatuvad tegelikult järgmisse aastasse, mis tähendab, et oleme alles selle alguses. Oleme valmis pikemaks kriisiks, aga siiani on kõik kulgenud kõige optimistlikuma stsenaariumi järgi. Võib isegi öelda, et optimistlikuma, kui oleksime julgenud oodata,» teatas ta.

Swedbank prognoosis koroonakriisi alguses kolme võimalikku sündmustekäiku: optimistlikku, realistlikku ja pessimistlikku. «Täna liigume selgelt optimistliku stsenaariumi jälgedes,» kinnitas Olavi Lepp. «Ma väga loodan, et me ei pea olema valmis halvimaks, vaid pigem hoiame jalad maas ja jälgime märke sisuliselt nädalase sammuga. Proovime mitte üle reageerida,» lisas ta.

Eesti majandust iseloomustab pangajuhi sõnul tarbijate enesekindlus. «Seda iseloomustab sisetarbimine. Inimesed on poodidesse ja kohvikutesse tagasi tulnud. Jah, reisida ei saa ja ilmselt see ka kodumaist tarbimisse natuke turgutab. Samas väliskaardid on endiselt pildilt puudu. See on üks oluline tulubaas, teatud sektorite jaoks põhimõtteliselt ainus tulubaas, mis on kadunud,» tõi ta välja.

Eesti valitsuse seniseid kriisimeetmeid peab Olavi Lepp mõistlikeks. «Kõik arenenud riigid tulid oma ettevõtjatele ja kodanikele appi, aga sekkumise mustrid on erinevad. Mõned riigid jagasid kodanikele otsetoetust, teised riigid toetasid pigem strateegilisi ettevõtteid. Eesti on hübriid, ehk teinud mõlemat ja ilmselt see ongi mõistlik,» sõnas ta.