Kaja Kallas: püüame Isamaad veenda, et meie saame pakkuda paremat alternatiivi

«Me saame pakkuda paremat alternatiivi. Aga seni, kuni valitsuskoalitsioonis olevad erakondade juhid ei arva, et on mõistlik valitsust vahetada, kuni näiteks Isamaa juhid ei näe seda, mida EKRE ütleb ju täiesti selgelt välja, et nad kavatsevad Isamaa alla neelata, seni ei juhtu ju paraku midagi,» tõdes Kallas.

Siiski nentis suurima parlamendierakonna juht, et mõtteid selles suunas ikkagi mõlgutatakse. «Meie praegu töötame eelkõige Isamaaga. Selles suhtes pole meil liiga palju valikuid - valikud on selle matemaatika piires, mis praegu riigikogus on.»

Kallas tõdes, et otsuse koalitsioonist lahkumisest peab tegema siiski erakond ise: «Küsimus on ikkagi neis endas, millal nad saavad aru, et EKRE-ga koos valitsuses olles nemad ei paista absoluutselt välja. EKRE-ga koos valitsuses olles tekib küsimus, milleks Isamaad üldse on vaja.»