Galerii ⟩ Kohalike jupijumalate kiuste säilinud Vana-Narva makett peab nüüd dialoogi nõukogude-aegse tööstuse ekspositsiooniga

Vana-Narvat kujutab ekspositsioonil Fjodor Šantsõni valmistatud barokklinna 1:100 makett, mida aastaid ähvardas kastidesse pakkimine ja kuskile laonurka unustamine. Mullu jõuti siiski kokkuleppele ja Narva muuseum võttis oma hingekirja nii maketi, kui selle autori.

Peeter Tambu, kes oli Narva linna peaarhitekt 2008-2015, rääkis Postimehele maketi sünniloost. «Torkas kõrva, kui ekspositsiooni avamisel tänati mitut Narva volikogu saadikut. Nad olid enam kui kümme aastat Vana-Narva maketile vastu ja nõudsid veel mullu, et endine linna arhitekt Ivan Sergejev uuriks, mis õigusega palgati maketimeister Fjodor Šantsõn ja osteti maketi tegemiseks materjale – et tegemist on täiesti alatu linnavara kuritarvitamisega.

Makett sai alguse sellest, et võtsime Šantsõni arhitektuuriametisse tööle seda tegema. Ta oli alustanud kirikute ja raekoja maketiga, mida ta tegi üksikute objektidena. Palkasime ta maketti tegema, kui ta oli rääkinud ideest võtta terve omaaegne linn ette,» rääkis Tambu.

Näitusel ei näe Narva Hermanni linnuse maketiosa. Vahest on põhjuseks ruumi nappus või kuraatorite otsus. Maketi eelmises kodus, Narva raekojas, oli ruum väiksem, aga sinna mahtus ka linnusemakett. Šantsõn on teinud makette veel teiste Narva linnaosade hoonetest - näiteks oli Puškini tänavale kavandatud väga uhke stalinistlik ansambel, mis jäi reaaluses lõpuni ehitamata.

Tambu meenutas, kuidas eelmainitud linna asjapulgad sundisid Šantsõnit vallandama ja et Ivan Sergejev pidi nägema vaeva maketi eest seismisel. Siis võttiski Narva Muuseum maketi koos tema autoriga oma hingekirja. «See kõik näitab järjekordselt niinimetatud linnaisade silmakirjalikust,» leidis Tambu.

Tambu leids, et arvestades maketi teostuse tehnilist taset, sobib ta kunagise mööblikombinaadi Narova administratiivhoone saali suurepäraselt. «Kui tegemist oleks 3D prinditud minimalistliku valge asjaga, mida näeb näiteks Narva linnuse uues ekspositsioonis, oleks teine tera, aga siinne ruum, kogu lähenemine, näituse ülejäänud eksponaadid ja vormistus moodustab minu meelest päris super terviku. On tore, kui peale kümne aasta möödumist on Vana-Narva makett inimestele lõpuks avalikult/ametlikult kättesaadav,» ütles Tambu.

Teenekas Narva linnasekretär, praegu pensionipõlve pidav Ants Liimets, kes on ühtlasi piirilinna Eesti seltsi juht, rõõmustas, et vaatamata kõigele õnnestus makett säilitada. «Hea, et siinses saalis on maketil õhku, et ruumi on piisavalt – ta on kõigile, kes vaatama tulevad, hästi nähtav. Ainult üks viga on. Praegu (punamõrtsuka – toim.) Albert-August Tiimanni nimeline tänav tuleks ümber nimetada, muidu meie seltsi liikmed vahest ei tahagi seda näitust vaatama tulla. Tubli, et muuseum ekspositsiooniga hakkama sai ja et makett uuesti üles pandi,» ütles Liimets.

Teatri Vanemuine peakunstnik Maarja Meeru on näituse «Vana. Uus. Narva.» kujunduse autor. «Narova mööblivabriku administratiivhoone saalis oli lagi, põrand, seinad. Kui siia jõudsin, remont juba käis. Vaatasin, milline võiks olla interjöör, et see kogu ekspositsiooni toetaks - et oleks side ENSV-aegse minevikuga ja et tulevikuelement töötaks.Vitriinid valmisid metallkonstruktsioonile, et need oleksid mobiilsed. Kardinatele ja kostüümidele, mis on mannekeenide seljas, on trükitud nõukogude-aegse Narva fotod ning barokk-Narva kujutised,» rääkis Meeru.

Näituse pidulikul avamisel näidati omaaegse mööblivabriku kinosaalis paarikümneminutilist filmi, mis kõneles arhiivikaadrite läbi Narva nõukogude-aegsest tööstuslikust hiilgusest ning sisaldas ka kaasaegsete narvakate mitte eriti optimistlikku vaadet tänasele linna arengule.