Fotod ⟩ Vabaduse väljakul avaldati meelt Valgevene võimude tegevuse vastu

Valgevenes toimuvale on tähelepanu juhtinud ka Eesti välisministeerium. «Viimastel päevadel on kinni peetud rahumeelseid meeleavaldajaid, inimõiguste kaitsjaid ja ajakirjanikke. On kahetsusväärne, et eelseisvate presidendivalimiste taustal ei ole Valgevene ametivõimud taganud õigusriigi toimimist ega konkureerivat poliitilist keskkonda, takistades potentsiaalsete kandidaatide registreerimist. Sellised ebaproportsionaalsed ning põhjendamatud piirangud ei vasta rahvusvaheliselt kehtivatele standarditele,» öeldakse ministeeriumi üleeile tehtud avalduses.