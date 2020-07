ÜRO peasekretär: koroonaviirus näitab meie maailma haprust

Nelson Mandela 102. sünniaastapäeval kõneledes märkis Guterres, et koroonaviirus suunas valguse üleilmsele ebaõiglusele.

«Terved regioonid, mis tegid edusamme vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamisel, paiskusid mõne kuuga hulga aastaid tagasi,» ütles ta Johannesburgis asuva Nelson Mandela Fondi virtuaalsel mälestusloengul.

Guterrese sõnul puudutab üle 600 000 inimese tapnud pandeemia majanduslik mõju ebaproportsionaalse teravusega mitteametlikke töötajaid, väikeettevõtteid ning naisi.

«Me oleme silmitsi kõige sügavama majanduslangusega alates teisest maailmasõjast. Sada miljonit inimest paisatakse vaesusesse. Me näeme ajalooliste mõõtmetega näljahädasid,» rääkis Guterres.

Ta juhtis tähelepanu tervishoius avalduvale ebavõrdusele, tasustamata hoolekandetööle, sissetulekute ebavõrdsusele ning kliimamuutusega seotud ohtudele.

ÜRO peasekretär nimetas arusaama, nagu me elaksime rassismijärgses maailmas «eksiarvamuseks» ning kinnitust, et «me kõik oleme ühes paadis müüdiks». Ta osutas, et 26 maailma rikkaima inimese käes on rikkust rohkem kui seda on poolel inimkonnast.

Varaliste erinevuste kõrval on inimesed Guterrese sõnul kannatust kaotamas ka ühiskondades valitseva diskrimineerimise pärast. George Floydi tapmisele järgenud rassismivastane liikumine on «veel üks märk, et inimestel on sellest küllalt saanud».