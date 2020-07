Bangladeshis tõusis COVID-19 juhtumite arv üle 200 000

Tervishoiuministeeriumi kõrge ametnik Nasima Sultana ütles laupäeval, et ööpäeva jooksul lisandus 2709 uut juhtumit, mis teeb ametlikult kinnitatud nakatumiste koguarvuks riigis 202 066.

COVID-19 tõttu on surnud 2581 inimest.

Bangladeshil on puudus testimislaboritest, mistõttu eksperdid usuvad, et tegelik haigusjuhtumite arv on oluliselt kõrgem.