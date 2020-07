Ukrainas registreeriti ööpäevaga enam kui 730 COVID-19 nakatunut

Kokku oli Ukrainas pühapäevahommikuse seisuga 58 842 nakatunut. 30 879 patsienti on haigusest toibunud ning 1484 inimest on viiruse tagajärjel surnud, öeldakse veebilehel. Praegu on Ukrainas 26 478 COVID-19 patsienti, ööpäevaga tuli juurde 369 patsienti.

Ukraina riiki sisenemise tingimusteks on, et välisriikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud tohivad siseneda Ukrainasse eeldusel, et neil on kehtiv tervisekindlustus, mis katab COVID-19 testimise- ja ravikulud. Karantiini peavad jääma üksnes nendest riikidest saabujad, kus COVID-19 viiruse levik on laialdane. Ukrainas on avalikes kohtades, ühistranspordis ja siseruumides näomaski kandmine kohustuslik.