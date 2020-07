Riik hakkas otsima keeleõppe koolituste tegijat

Teenuse sihtgrupiks on juba Eestisse elama asunud uussisserändajad. Keeleõpe peaks tagama neile esmase riigikeele oskuse, mis on eeldus iseseisvaks hakkamasaamiseks Eesti ühiskonnas. Programmi eesmärk on innustada Eestis elavaid uussisserändajaid osalema tasemeeksamil ja motiveerida alustatud õpinguid iseseisvalt hiljem jätkama, kirjutas siseministeerium pressiteates.