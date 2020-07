Hiiumaal jäi kadunuks 79-aastane mees

Politseinikud otsivad praegu meest ümbruskonnast ning tema isikukirjeldus on edastatud patrullidele.

Vassili on umbes 172 sentimeetrit pikk ja tal on hallid lühikesed juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas pruun särk ja selle peal hall vest. Jalas olid mehel kalossid. Vassili kõnnak on kiire ja ta suhtleb vaid vene keeles.