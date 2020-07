Koalitsioonipartnerid ei toeta Helme omaloominguga rikastatud eelnõud

Kuigi 6. juulil jõudsid kolm erakonda valitsuskabinetis kokkuleppele mitmetes välistudengeid puudutavates küsimustes, siis siseministeeriumis valminud lõplik eelnõu sisaldab koalitsioonipartneritele üllatusena tulnud punkte; näiteks näeb see ette, et välistudeng tohib töötada vaid 20 tundi nädalas.

Haridusminister Mailis Repsi sõnul peab soovijatel jääma võimalus käia tööl ka suurema koormusega: «Meie peame õigeks, et kui noored inimesed ise maksavad oma õpingute eest, siis neil on võimalus tööd teha, nii nagu meil kõigil on olnud võimalus, kui me välismaal õpime,» märkis ta «Akutaalsele kaamerale».