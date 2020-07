Vaata järele ⟩ Ratas: oli tunnetus, et kui nüüd kokkulepet ei tule, on mäng läbi

Euroopa Liidu pikaajalise eelarve mahuks on 1,074 miljonit eurot. Eestile tuleb sel perioodil 6,8 miljardit eurot, mida on 2,17 miljardit rohem kui lõppenud perioodil.

«Laupäeva õhtuks oldi kokkuleppest väga kaugel ja see oli hetk, mil ülemkogu võinuks iga sekund lõppeda,» avaldas Ratas. «See, kas läbirääkimised õnnestuvad või mitte, annavad ka signaali turgudele, ning see tõstis vastutust veelgi. Teise laine oht andis tunnistust vastutusest veelgi juurde - kui me ei suuda kokku leppida, on mäng läbi.»