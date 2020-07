Otse Postimehest ⟩ Erki Urva sõnul on Euroopa luba Nordica riigiabiks silmapiiril

Teine asi on see, mis tervikuna turul toimub, ehk milline on nõudlus. Viimane asi, mida me tahaksime, on hambad ristis hakata lihtsalt maksumaksja raha põletama mõttetule lendamisele. Seetõttu võtame asja rahulikult.

Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei usub, et lennufirmad peaksid olema eraettevõtjate kätes. Kas teie hinnangul maksumaksja raha eest lennufirmadel on veel tulevikku?

Ma arvan, et on kindlasti. Peame vaatama ka seda, et turud on erinevad. Näiteks Ühendriikides ei ole ühtegi riigi omanduses olevat lennuettevõtet, aga Euroopas on need alles ja on ka palju hübriide. Mina ei leia seda, et tingimata peaks lennufirma olema riigi käes. Muidugi sõltub kõik ka sellest, millised on riigi ootused ja lootused. Praegu on meile konkreetselt öeldud, et riigipoolne ootus on kommertsvõimekuse säilitamine.

Mis puudutab meie tänast põhitegevust, ehk tegelikult allhanke lendamist teistele lennufirmadele, siis selline lennuettevõte nagu meil on praegu tütarfirma, siis seal ei ole mingit vajadust, miks ta peaks olema riigi käes. Ma kujutan ette, et Eesti riigil on varem või hiljem võimalus sellel ettevõttel uus omanik leida, kes võib tulla erasektorist. See on riigi otsustada.

Mida te arvate ideest luua ühine Eesti, Läti, Leedu lennufirma? Näiteks Leedu valitsus on uurinud Eesti riigile kuuluva Nordica tegutsemismudelit ning soovib luua analoogse virtuaalse lennufirma. Ka on räägitud võimalusest, kas Eesti ja Leedu võiksid seljad kokku panna.

Arvan, et meie tütarettevõte on kindlasti valmis nende loodavale virtuaalsele lennufirmale omapoolset teenust pakkuma. Mina olen väga skeptiline selles suhtes, kas on võimalik Baltimaade ühtselt lennufirmat teha. See lihtsalt paraku ei toimiks. Ma ei usu sellesse.

Miks see ei toimiks?

Esiteks on siin tegu riikide erinevate huvidega. Ma ei usu, et Eesti ja Leedu oleksid valmis selleks, et kõik nende reisijad näiteks ainult läbi Riia lendaksid. Eesti huvides on ka selgelt siiski omada otseühendusi erinevatesse sihtkohtadesse, olles veel ise selline perifeerne riik.

Kas on mõttekas proovida konkureerida airBalticuga?

Ei, seda ma ei ole öelnud. Me ei kavatse hakata kellegagi lendama tiib-tiivas ja kallima hinna eest samasse sihtkohta, kuhu mõni konkurent lendab. Mis puudutab Air Balticut, siis oleme rõõmuga valmis jälle pakkuma neile omapoolseid teeneid. Näiteks olgu kasvõi mõned lennud airBalticu koodi all, nende süsteemide poolt müüdud, aga meie teenindaksime neid lihtsalt oma lennukite ja meeskondadega. Võimalusi on alati olemas.