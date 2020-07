Varro Vooglaid plaanib Eestisse konservatiivse õiguskeskuse loomist

Plaan võib teoks saada juba selle aasta jooksul. Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhtfiguur Vooglaid rääkis portaalile, et praegu seisab projekt aga rahastuse taga.

Vooglaiu visioonis võiks õiguskeskus kaitsta näiteks inimesi, keda netikommentaarides justkui alusetult laimamises süüdistatakse. Samas seisaks see ka konservatiivsete ideaalide eest – näiteks seisaks abordi vastu, rääkides kaasa nii seadusloomes kui kohtus.

Ordo Iuris on 2013. aastal Poolast alguse saanud ühendus, mis on üle Euroopa olnud aktiivne konservatiivsete ideaalide kaitsmisel. Just nemad tõid Poolas 2016. aastal parlamendi ette eelnõu, mis oleks abordi täielikult keelanud, ka vägistamise või intsesti puhul – ainus erand oleks olnud olukord, kus naise elu on ohus. Abordi tegemine oleks kaasa toonud kriminaalkaristuse.

Ordo Iurise Eestisse toomise mõte käidi esimest korda avalikult välja eelmisel aastal Objektiivi raadiosaates. Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhtfiguur Vooglaid märkis toona, et ühenduse esindajatega lepiti kokku, et üritatakse ka Eestisse sellist keskust rajada.

«Liberaalsele ajakirjandusele võib jääda mulje, nagu hakkaks Ordo Iuris Eestisse oma kombitsaid ajama, nii see pole,» rääkis Vooglaid nüüd Geeniusele. Pigem on ta neist inspireeritud ning ei eita sugugi, et käib Poola ühenduse juhtidega läbi. Seega pole ka selge, kas keskus tuleb Ordo Iurise nimega või mitte.

Vooglaiu sõnul tasub sellest pigem mõelda kui SAPTK-i inimeste loodavast õiguskeskusest. Ilmselt tuleb see küll eraldi sihtasutusena, mis pakub õigusabi tasuta.

«Kui te küsite, kas me hakkame tegelema samade küsimustega nagu Ordo Iuris, siis osaliselt kindlasti, osaliselt mitte,» rääkis Vooglaid.