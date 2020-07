Erakondade reitingud: opositsioon kogub vähehaaval toetust

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32,1 protsenti, Keskerakonda 23,8 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 15,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 16. juunist 20. juulini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti kodanikku.

Kuigi nädala taguste tulemustega võrreldes paistavad erakondade toetusprotsendid jätkuvalt suhteliselt stabiilsed, siis on seekord reitingutes näha mõningaid pikemaajalisi trende. Reformierakonna toetus on alates mai lõpust vähehaaval kasvanud ning Keskerakonna toetus vähehaaval langenud. Võrreldes 22. mai seisuga, kui Reformierakonna toetus oli selle aasta madalaimal tasemel, on suurima opositsioonierakonna 2,3 protsenti kõrgem. Sama ajaga võrreldes on Keskerakonna toetus 2,4 protsenti madalam.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9,4 protsendiga, Eesti 200 8,4 protsendiga ning Isamaa 5,6 protsendiga. Viimastel nädalatel on oma toetust kasvatanud vähehaaval ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), kelle toetus ületab esimest korda alates veebruarist 9 protsendi.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,2 ja opositsioonierakondi 41,5 protsenti vastajatest. Opositsioonierakondade kogutoetus on vähehaaval kasvanud seitse nädalat järjest.

Teadur Martin Mölderi sõnul on käesoleva nädala erakondade reitingutes näha mõnda huvitavat arengut, mis praeguseks on võrreldes eelmiste nädalatega selgemalt välja joonistunud.

«Ühelt poolt on toetuste erinevus Keskerakonna ja Reformierakonna vahel jätkuvalt kasvanud, mis on olnud tingitud ennekõike sellest, et absoluutarvudes on Keskerakond oma toetust suvistel kuudel natuke kaotanud. Ka eelmine suvi võisime näha, kuidas Reform rebis Keskerakonnast tublisti ette. Keskerakonna suhteline positsioon on nõrgenenud naissoost valijate hulgas ning kõige vanemas valijagrupis. Reformierakond absoluutarvudes valijaid juurde võitnud aga ei ole ning nende suhteline toetus on kasvanud ennekõike selle tõttu, et Keskerakonna toetajate arv on vähenenud,» analüüsis Mölder.

Lisaks on tema sõnul võimalik näha, et sotsiaaldemokraadid on oma positsiooni mõnevõrra parandanud. Kui aprilli alguses oli nende toetus veel 7,3 protsenti, siis praeguseks on nad selle aeglaselt kasvatanud 9,4 protsendi peale.

«Sotsid on viimastel kuudel oma positsioone tugevadanud ennekõike nooremate, kuni 35 aastaste valijate hulgas, aga ka natuke vanemate valijate hulgas ehk vanusegrupis 65-74. Samuti on nende toetus kasvanud madalama sissetulekuga inimeste seas ning nende hulgas, kes keskharidust ei oma,» märkis Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.